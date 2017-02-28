Прочный гибридный планшет Panasonic Toughbook CF-33 получил 2K-дисплей

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Panasonic представила планшет Toughbook CF-33 на базе Windows 10. По словам производителя, это первый в мире полностью защищенный гибридный трансформер.





Panasonic Toughbook CF-33 состоит из планшета и съемной док-клавиатуры. Причем при подключенной клавиатуре он поддерживает шесть различных режимов. Кроме того, к нему предлагается защищенное по стандарту IP55 электронное перо, поддерживающее работу с Windows ink.

Планшет оснащается 12-дюймовым сенсорным дисплеем яркостью 1200 кд/м2 и разрешением QHD (2160 х 1440 пикселей). Дисплей пригоден для использования на открытом воздухе, при ярком солнечном свете или сильном дожде. Он может управляться как напрямую, например, рукой в перчатке, так и с помощью цифрового пера.

В основу лег процессор Intel Core vPro i5-7300U седьмого поколения, 4/8/16 ГБ оперативной памяти, 128/256/512 ГБ на твердотельном накопителе. Планшет оборудован стерео микрофонами, 2-мегапиксельной веб-камерой и 8-мегапиксельной задней камерой. Поддерживаются сотовые сети LTE. Предусмотрены порты USB 3.0, HDMI, LAN, Micro SD-X, аудиоразъем. На клавиатуре имеются два разъема USB 3.0, USB 2.0, LAN, Serial, HDMI, SD-XC и VGA. Двойные батареи подедрживают функцию горячей замены.

Корпус Toughbook CF-33 сделан из магниевого сплава и выдерживает падение с высоты 1,2 м. Ноутбуку присвоен рейтинг защиты от проникновения и воздействия пыли и воды IP65. В режиме портативного компьютера устройство весит 2,76 кг, в режиме планшета - 1,52 кг.

Toughbook CF-33 станет доступен во втором квартале 2017 года. Цена за один планшет составит 2992 евро, за комплект с клавиатурой — 3552 евро.

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