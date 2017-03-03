Прочный гибридный планшет HP Pro x2 вышел в России

Компания HP сообщила о выходе в России обновленной версии гибридного планшета HP Pro x2 на базе Windows 10. Планшет HP Pro x2 612 G2 получил улучшенные технические характеристики и стал легче. Он может работать как с клавиатурой, так и бе нее. Для установки под углом предусмотрена встроенная подставка. Планшет оснащается 12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1280 пикселей), для ввода предусмотрен стилус Wacom.





В основе лежат процессоры Intel Pentium, Core M3, i5 и i7, 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ на M.2 SSD. Планшет соответствует стандарту MIL-STD 810G по устойчивости к ударам, вибрации, воздействию влаги, пыли и перепадов температур. Предусмотрены порты USB Type-C и USB 3.0 port, слот для SIM-карты и microSD, разъем для наушников.

HP Pro x2 612 G2 доступен по стартовой рекомендованной розничной цене 64 990 рублей.