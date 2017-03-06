Топовый Microsoft Surface Book появился в продаже

В онлайн-магазине Microsoft Store появилась новая версия гибридного планшета Microsoft Surface Book. Это топовая версия с 2999 долларов США.





Напомним, в прошлом октябре Microsoft представила модель Surface Book с обновленными продвинутыми техническими характеристиками. Новая вариация получила процессор Intel Core i7 шестого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на накопителе. В отличие от самой старшей модели за 3199 долларов США, вышедшей в продажу в январе, эта версия не получила дискретной графики.

Напомним, первое поколение Surface Book было представлено более года назад. При этом планшет продвигался как "первый в истории компании ноутбук". Устройство получило 13,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 3000 x 2000 пикселей и плотностью 267 ppi. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 4 и поддерживает ввод стилусом Surface Pen.