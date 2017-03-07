Бюджетные планшеты Archos 70 Platinum 3G и 97c Platinum вышли в России

Компания Archos сообщила о начале продаж в России планшетов Archos 70 Platinum 3G и 97c Platinum. Это совсем недорогие планшеты, рекомендованная розничная цена Archos 70 Platinum 3G составляет 5 099 рублей, а Archos 97c Platinum — 7 999 рублей за версию с 16 ГБ и 8 599 рублей за с 32 ГБ.

Archos 70 Platinum 3G оснащается 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024 x 600 пикселей, двумя 2-мегапиксельными камерами, четырехъядерным процессором Mediatek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 32 ГБ. Помимо Wi-Fi предусмотрена еще и поддержка сотовых сетей 3G.

Archos 97c Platinum оснащается 9,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024 x 768 пикселей, 2-мегапиксельной фронтальной и 5-мегапиксельной основной камерами, четырехъядерным процессором Mediatek MT8163, 1 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ. Поддержки сотовых сетей не предусмотрено.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.