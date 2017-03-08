Apple представит новые iPad в начале апреля

Следующее пресс-мероприятие Apple может состояться вовсе не в марте, как предполагалось ранее, а 4 апреля. Об этом сообщил профильный ресурс Apple World Today.

Apple Park
Apple Park

Интересно, что в своем предсказании источник руководствуется не донесениями инсайдеров, а сроком поставки 12,9-дюймового iPad Pro в официальном онлайн-магазине Apple и большинстве связанных с компанией сайтов. При проверке доступности в розничных магазинах Apple также выдается дата 4 апреля для всех цветовых вариантов, всех объемов встроенной памяти и коммуникационных опций.

По версии Apple World Today, этот феномен объясняется просто — 4 апреля Apple представит новую линейку iPad публике. Причем местом проведения мероприятия станет новый кампус — Apple Park.

Напомним, на ближайшем пресс-мероприятии Apple ожидается анонс полностью нового 10,5-дюймового iPad Pro, обновленные 12,9- и 9,7-дюймовые модели, а также апдейт для 7,9-дюймового iPad mini.

Источник
Apple World Today
Теги
планшет Apple iPad iPad Pro

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