10,5-дюймовый iPad Pro может получить двойную камеру

Согласно последним утечкам, компания Apple может оснастить новый 10,5-дюймовый планшет iPad Pro двойной тыльной камерой. Об этом сообщил ресурс Playfuldroid. Также недавно оформленная патентная Apple заявка подтверждает слухи о возможном магнитном креплении стилуса Apple Pencil к планшету.





Причем согласно патенту, стилус будет крепиться с смарт-коннектору Smart Connector на боку планшета. Также от Apple ожидается повышенная точность работы стилуса.

Напомним, на ближайшем пресс-мероприятии Apple ожидается анонс полностью нового 10,5-дюймового iPad Pro, обновленные 12,9- и 9,7-дюймовые модели, а также апдейт для 7,9-дюймового iPad mini. Это мероприятие может состояться в марте или апреле 2017 года.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина станет немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.