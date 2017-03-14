Apple представит 10,5-дюймовый iPad Pro в начале апреля

Компания Apple планирует представить новый 10,5-дюймовый iPad Pro на пресс-мероприятии, которое пройдет в начале апреля. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок.





По словам источника, мероприятие приурочено к торжественному открытию нового кампуса компании — Apple Park. Ранее тот же DigiTimes сообщал, что 10,5-дюймовый iPad Pro не появится на полках магазинов ранее мая или июня, но теперь утверждается, что Apple перенесла сроки начала производства.

Согласно недавним слухам, анонс новых планшетов может состояться на следующей неделе, между 20 и 24 марта. По другой версии, это может произойти 4 апреля. При этом сама Apple пока не разослала журналистам приглашения на мероприятие.

На событии ожидается обновлении линейки планшетов Apple — анонс полностью нового 10,5-дюймового iPad Pro, обновленные 12,9- и 9,7-дюймовые модели, а также апдейт для 7,9-дюймового iPad mini.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина станет немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.