Планшет Samsung Galaxy Tab S3 оценен в $600 в США

Стала известна цена на планшет Samsung Galaxy Tab S3 в США. Информацией поделился ритейлер Best Buy, у него модель только с Wi-Fi оценена в $599,99. Срок начала продаж пока не объявлен.


Отметим, что это заметно дешевле, чем в Европе. Так, в Германии на Samsung Galaxy Tab S3 принимаются предварительные заказы за 679 евро (Wi-Fi) и 769 евро (LTE). Впрочем, в Канаде планшет можно заказать примерно за 595 долларов США. Поставки в этих двух странах должны начаться 24 марта. В Великобритании планшет предлагается за 600 фунтов стерлингов и продажи стартуют 7 апреля.

Напомним, Samsung представила Galaxy Tab S3 на недавней выставке MWC 2017. Samsung Galaxy Tab S3 представляет собой стильный планшет с поддержкой обновленного стилуса S Pen. В стилусе используется наконечник диаметром 0,7мм и увеличена чувствительность нажатия. Кроме того, реализована поддержка таких функций как Screen Off Memo для создания быстрых заметок, PDF Annotation для удобного редактирования PDF-файлов и инструментов Advanced Drawing для профессионального рисования.

Планшет оснащается 9,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QXGA (2048 х 1536 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки Fast Charging. Это дает до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.

Отдельно стоит отметить четыре динамика, сертифициорованные AKG by Harman. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, опционально LTE, есть сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 237,3 x 169,0 x 6,0 мм, а вес — 429 граммов для модели только с Wi-Fi и 434 грамма для модели с LTE.

Источник
Best Buy
Теги
ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy Tab S3

Комментарии

Материалы по теме

8-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab 4 вышел в России

20 октября 2014

CES 2014: Samsung представила 12-дюймовый планшет Galaxy Note Pro

7 января 2014

CES 2014: Samsung представила серию планшетов Galaxy Tab Pro диагональю 12, 10 и 8 дюймов

7 января 2014

IFA 2014: Samsung показала планшет повышенной прочности Galaxy Tab Active

4 сентября 2014

Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab 4 Nook

5 июня 2014

Samsung готовит линейку высококлассных планшетов Galaxy Tab S

6 мая 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Apple представит 10,5-дюймовый iPad Pro в начале апреля
Apple покажет новинки на следующей неделе
10,5-дюймовый iPad Pro может получить двойную камеру

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 56