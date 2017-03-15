Apple представит 9,7-дюймовый iPad Pro 2 на следующей неделе

Компания Apple, действительно, может провести на следующей неделе анонс как минимум одной новинки — второго поколения 9,7-дюймового iPad Pro. Об этом сообщил японский ресурс Mac Otakara со ссылкой на японских аналитиков.





Напомним, на днях MacRumors заявил, что анонс состоится на неделе между понедельником, 20 марта, и пятницей, 24 марта 2017 года. На событии возможен анонс полностью нового 10,5-дюймового iPad Pro, обновленные 12,9- и 9,7-дюймовые модели, а также апдейт для 7,9-дюймового iPad mini.

С другой стороны, обычно хорошо осведомленный DigiTimes отмечает, что 10,5-дюймового iPad Pro поступит в производство в марте, а его представление состоится в апреле. Таким образом, на следующей неделе Apple может обновить уже существующие модели iPad, а может и отложить дебют всей линейки до апреля.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина станет немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя почти исчезнет.