Продажи планшетов в России падают двенадцать кварталов подряд

Аналитическая компания IDC подвела итоги российского рынка планшетов в четвертом квартале 2016 года. В целом объем поставок в Россию составил 1,45 млн планшетов, что на 20,1%% меньше прошлогодних показателей в штучном выражении и на 23,7% в долларах США.


Рынок планшетов в потребительском сегменте продолжает сокращаться двенадцать кварталов подряд. По итогам года российский рынок планшетов сократился на 22,9% по сравнению с предшествующим годом до 4,71 млн штук. Объем рынка в денежном выражении снизился на 27,8%. Лидерами на российском рынке планшетов стали Irbis, Samsung, Lenovo, Digma и Prestigio.

Как отмечают аналитики, планшеты проигрывают в глазах потребителей на фоне роста популярности крупноразмерных смартфонов, к тому же эти устройства не является предметом первой необходимости и их покупку откладывают.

Несмотря на общее падение рынка планшетов, сегмент гибридных устройств с отсоединяемой клавиатурой вырос на 39,6% в штучном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Источник
IDC
Теги
планшет Россия Samsung LENOVO DIGMA Prestigio IDC Irbis 2016

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

8-дюймовый планшет Prestigio MultiPad Wize 3008 вышел в продажу

5 декабря 2014

В России выходит планшет Prestigio MultiPad Thunder 8.0i 3G с объемным звуком

14 ноября 2014

В России вышли планшеты Digma Eve на процессорах Intel Atom и ОС Windows 8.1

8 декабря 2014

В России стартуют продажи планшетов Lenovo Yoga Tablet 2 на базе Android

20 ноября 2014

Лучшие новинки MWC 2017: ноутбуки и планшеты

3 марта
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Microsoft Surface Book 2 окажется обычным ноутбуком
Google оставил планшеты без Ассистента
Планшет Samsung Galaxy Tab S3 выходит в продажу 24 марта

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 67