Продажи планшетов в России падают двенадцать кварталов подряд

Аналитическая компания IDC подвела итоги российского рынка планшетов в четвертом квартале 2016 года. В целом объем поставок в Россию составил 1,45 млн планшетов, что на 20,1%% меньше прошлогодних показателей в штучном выражении и на 23,7% в долларах США.





Рынок планшетов в потребительском сегменте продолжает сокращаться двенадцать кварталов подряд. По итогам года российский рынок планшетов сократился на 22,9% по сравнению с предшествующим годом до 4,71 млн штук. Объем рынка в денежном выражении снизился на 27,8%. Лидерами на российском рынке планшетов стали Irbis, Samsung, Lenovo, Digma и Prestigio.

Как отмечают аналитики, планшеты проигрывают в глазах потребителей на фоне роста популярности крупноразмерных смартфонов, к тому же эти устройства не является предметом первой необходимости и их покупку откладывают.

Несмотря на общее падение рынка планшетов, сегмент гибридных устройств с отсоединяемой клавиатурой вырос на 39,6% в штучном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.