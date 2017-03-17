Microsoft Surface Book 2 окажется обычным ноутбуком

Следующее поколение Surface Book от Microsoft окажется не гибридным планшетом с отсоединяемой клавиатурой, а традиционным ноутбуком. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок.





По словам источника, компания Microsoft уже начала массовое производство нового Surface Book, а официальное представление продукта должно состояться в конце марта или в апреле 2017 года.

Как ожидается, Microsoft Surface Book 2 сохранит 13,5-дюймовый дисплей и корпус из магниево-алюминиевого сплава. В США цена на него стартуют от 1000 долларов, что дешевле текущего поколения, которое оценивается от $1499 до $3199. В отличие от премиального оригинального Surface Book, новое поколение устройства будет позиционироваться как более демократичное.