Microsoft Surface Book 2 окажется обычным ноутбуком

Следующее поколение Surface Book от Microsoft окажется не гибридным планшетом с отсоединяемой клавиатурой, а традиционным ноутбуком. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок.


По словам источника, компания Microsoft уже начала массовое производство нового Surface Book, а официальное представление продукта должно состояться в конце марта или в апреле 2017 года.

Как ожидается, Microsoft Surface Book 2 сохранит 13,5-дюймовый дисплей и корпус из магниево-алюминиевого сплава. В США цена на него стартуют от 1000 долларов, что дешевле текущего поколения, которое оценивается от $1499 до $3199. В отличие от премиального оригинального Surface Book, новое поколение устройства будет позиционироваться как более демократичное.

Источник
DigiTimes
Теги
планшет ноутбук Microsoft Microsoft Surface Book Surface Book Surface Book 2

Комментарии

Материалы по теме

7 недорогих ноутбуков-трансформеров

13 февраля

ASUS ZenBook 3 — первый реальный конкурент MacBook. Первый взгляд на ноутбук и планшеты ASUS на Computex 2016

8 июня 2016

Bluetooth 5 с повышенной в четверо дальнобойностью появится на рынке в ближайшие полгода

8 декабря 2016

Lenovo представила ультратонкий перевертыш Yoga A12 на базе Android

6 февраля

Microsoft выпустила бесплатную коллекцию классических пасьянсов для iOS и Android

24 ноября 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Продажи планшетов в России падают двенадцать кварталов подряд
Google оставил планшеты без Ассистента
Планшет Samsung Galaxy Tab S3 выходит в продажу 24 марта

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 67