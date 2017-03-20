Xiaomi Mi Pad 3 и Mi Pad 3 Pro засветились в подробностях

Китайские источники поделились подробностями о готовящихся к выпуску планшетах Mi Pad 3 и Mi Pad 3 Pro от компании Xiaomi, которые пока не были представлены официально.





По данным источника, Xiaomi Mi Pad 3 получит два варианта дисплея и ОС. Одна версия, собственно, она и есть Mi Pad 3, оснащается 7,9-дюймовым дисплеем, как и предшественник, разрешение пока не уточняется. Также она получит 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, операционную систему Android 7.0 Nougat. Цена составит около 188 и 231 долларов США, соответственно.

Вторая версия Xiaomi Mi Pad 3, под названием Mi Pad 3 Pro, оснащается 9,7-дюймовым дисплеем, процессором Intel Atom x7-Z8750, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, операционную систему Windows 10. Цена стартует от 246 долларов США.

Дебют планшетов Xiaomi Mi Pad 3 и Mi Pad 3 Pro ожидается в апреле, одновременно с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 6.