Apple представила свой самый доступный iPad

Компания Apple представила новую версию 9,7-дюймового iPad. Производитель позиционирует новинку как свой самый доступный планшет в истории.


При этом новый iPad получил Retina-дисплей 2048 х 1536 пикселей и процессор A9 с сопроцессором M9. Судя по всему, он приходит на смену планшету iPad Air 2, выпущенному в 2014 году, поскольку последний уже исчез с сайта Apple. Планшет также получил камеры на 8 Мп и 1,2 Мп, сканер отпечатков пальцев Touch ID  и толщину 7,5 мм.


Новый iPad появится в продаже в сером, серебристом и золотистом цветах с 24 марта, то есть с пятницы, более чем в 20 странах, включая Россию. Младшие модели с 32 ГБ памяти и поддержкой Wi-Fi, а также с 32 ГБ памяти и поддержкой LTE, стоят $329 и $459 в США, а в России — 24 990 и 34 990 рублей.

Источник
Apple
Теги
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