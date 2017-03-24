Ультратонкий ноутбук Acer Swift 5 вышел в России

Компания Acer сообщила о начале продаж тонкого ноутбука Acer Swift 5 в России. Ноутбук заключен в металлический корпус и, по словам производителя, вмещает в 14-дюймовый дисплей в корпусе 13-дюймового формата.

Acer Swift 5 оснащается IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core 7-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 256 ГБ. Время автономной работы достигает 13 часов.

В левом верхнем углу тачпада размещается сканер отпечатков пальцев. Клавиатура обладает двухуровневой подсветкой. Предусмотрен порт USB 3.1 Type-C. Толщина ноутбука составляет 14,58 мм, а вес — 1,36 кг.

Ноутбук Acer Swift 5 поступил в продажу в России в черном и белом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене от 69 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
Россия ноутбук WINDOWS ACER Acer Swift 5

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