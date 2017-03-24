Apple начала продажи самого доступного iPad

Компания Apple начала продажи новой версии 9,7-дюймового iPad. С сегодняшнего дня планшет можно заказать в США, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Италии, Японии, Голландии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. В апреле он появится в России, Дании, Индии и ряде других стран.


Производитель позиционирует новинку как свой самый доступный планшет в истории. При этом новый iPad получил Retina-дисплей 2048 х 1536 пикселей и процессор A9 с сопроцессором M9. Планшет также получил камеры на 8 Мп и 1,2 Мп, сканер отпечатков пальцев Touch ID с поддержкой Apple Pay и толщину 7,5 мм. Судя по всему, он приходит на смену планшету iPad Air 2, выпущенному в 2014 году, поскольку последний исчез с сайта Apple.

9,7-дюймовый iPad оценен в $329 за версию с 32 ГБ и Wi-Fi, $429 за 128 ГБ с Wi-Fi, а также $459 за версию с 32 ГБ и LTE, $559 за 128 ГБ с LTE. Российские цены составляют 24 990, 31 990, 34 990 и 41 990 рублей, соответственно.

Источник
Apple
Теги
планшет Apple IOS iPad

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