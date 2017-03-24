Гибридный планшет ASUS Transformer Pro на базе Kaby Lake выходит в продажу

Судя по всему, компания ASUS вскоре официально начнет продажи продвинутого гибридного планшета Transformer Pro, который дебютировал на январской выставке CES 2017. Главным отличием по сравнению с прошлогодним Transformer 3 Pro стал переход с процессоров Intel Skylake шестого поколения на Intel Kaby Lake седьмого поколения.


Планшет с модельным номером T304UA начал появляться в заказе у онлайн-ритейлеров. Так, версия с процессором Intel Core i5-7200U, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ обойдется в $1450 у NCIX. При этом срок поставки обозначен как "5-10 дней". В Японии он ожидается в середине апреля.

ASUS Transformer Pro оснащается 12,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей. В его основу легли процессоры вплоть до Intel Core i7-7500U, до 16 ГБ оперативной памяти 2133 МГц и до 1 ТБ на SSD PCIe. Предусмотрен цифровой стилус с возможностью распознавания до 1024 уровней нажатия, сканер отпечатков пальцев, порты USB 3.0, USB 3.0 Type-C, HDMI и слот microSD.

Источник
liliputing
Теги
планшет ASUS WINDOWS

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