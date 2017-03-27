Dell выпустила линейку корпоративных ноутбуков Latitude в России

Компания Dell сообщила о начале продаж в России новой линейки ноутбуков Latitude корпоративного класса. По словам производителя, вошедшие в нее ноутбуки отличаются повышенной производительностью, расширенным выбором возможностей подключения, более длительным временем автономной работы и повышенным уровнем защиты.


В линейку вошли модели серии 3000 — Latitude 14 (3480) и 15 (3580), серии 5000 — Latitude 12 (5280), 14 (5480) и 15 (5580), а также сери 7000 — Latitude 12 (7280) и 14 (7480). Они все получили поддержку системы биометрической идентификации Windows Hello. Ноутбуки Latitude серий 5000 и 7000 можно легко подключить к внешним мониторам (до двух) и другим периферийным устройствам через док-станцию Dell Wireless Dock.


Модели Latitude серии 3000 комплектуются дисплеем с разрешением вплоть до Full HD диагональю 14 и 15,6 дюйма соответственно. В дополнение к поддержке Wi-Fi, устройства поддерживают сотовую связь 4G/LTE.

Ноутбуки Latitude серии 5000 представлены тремя диагоналями экранов: 12,5 дюймов (5280), 14 дюймов (5480) и 15,6 дюймов (5580). Новинки этой серии являются самыми производительными и рассчитаны на интенсивную мобильную работу.


Ноутбуки Latitude серии 7000 получили корпус из магниевого сплава с текстурной поверхностью, уменьшенный вес и размеры и более тонкие рамки дисплея. В конфигурации Latitude 12 (7280) используется матрица диагональю 12,5 дюймов и разрешением вплоть до FullHD с защитным покрытием Corning Gorilla Glass NBT и сенсорным вводом. Модель Latitude 14 (7480) имеет 14-дюймовый экран разрешением вплоть до QHD. Батарея емкостью до 60 Вт/ч позволяет системе работать в течение дня.

Ноутбуки Latitude 14 (3480) и 15 (3580) доступны по цене от 30 тысяч рублей, Latitude 12 (5280), 14 (5480) и 15 (5580) — от 42 тысяч рублей, Latitude 12 (7280) и 14 (7480) — от 65 тысяч рублей.

Источник
Dell
Теги
Россия WINDOWS DELL ноубук

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