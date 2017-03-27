Microsoft покажет новые устройства на весеннем мероприятии

Через неделю Microsoft устроит "весеннее" пресс-мероприятие, посвященное новым устройствам компании. Об этом рассказала Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), обозреватель ZDNet и признанный специалист по “внутренней кухне” Microsoft.


Интересно, что, по мнению источника, на этом мероприятии не будет показан гибридный планшет Surface Book 2, ожидаемый согласно более ранним слухам. Вместо этого, компания может представить следующее поколение Surface Pro (Surface Pro 5) или совершенно новое устройство в линейке Surface. Мобильный телефон маловероятен, но возможно появление полноценного ноутбука, а не гибридного планшета.

Источник
ZDNet
Теги
планшет Microsoft WINDOWS Surface Book Surface Pro 5

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