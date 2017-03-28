Apple начинает ограниченное производство 10,5-дюймового iPad Pro

Партнеры Apple начнут ограниченное производство 10,5-дюймового iPad Pro до конца марта. Об этом рассказала Рода Александер (Rhoda Alexander), директор направления по планшетам и ПК в IHS Markit Technology в интервью с журналистами издания Forbes.

9,7-дюймовый iPad Pro с 10,5-дюймовым листом бумаги
9,7-дюймовый iPad Pro с 10,5-дюймовым листом бумаги

На данный момент остается неясным, будет ли анонсирован 10,5-дюймовый iPad Pro до конца весны или уже на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня 2016 года.

По одной из версий, анонс может оказаться приурочен к торжественному открытию нового кампуса компании — Apple Park. По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина станет немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.

Источник
Forbes
Теги
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