Razer обновила геймерский ноутбук Blade Pro

Компания Razer представила новую версию своего мощного геймерского ноутбука Blade Pro. Производитель описывает этот ноутбук как игровой десктоп в корпусе лэптопа. Также он позиционируется как самая тонкая и легкая полноценная замена настольному ПК.





Версия Razer Blade Pro 2017 года базируется на процессоре Intel Core i7-7820HK седьмого поколения с возможностью разгона и получил более быструю память DDR4 частотой 2667 МГц объемом 32 ГБ.

Еще одним новшеством стала сертификация THX для звука и видео, показывающая соответствие требованиям к высококачественным системам домашнего кинотеатра, разработанным когда-то для для компании Джорджа Лукаса Lucasfilm. Отмечается, что Blade Pro стал первым ноутбук, получившим сертификацию THX Mobile.

В остальном параметры не изменились. Ноутбук оснащается 17,3-дюймовым сенсорным IGZO-дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, графикой NVIDIA GeForce GTX 1080, до 2 ТБ на твердотельных накопителях с интерфейсом PCIe M.2. Он получил механическую клавиатуру с переключателями Razer Ultra-Low-Profile Mechanical и большой трекпад. Программируемая клавиатура и трекпад поддерживают настраиваемую полноцветную подсветку Razer Chroma.

Стоимость ноутбука Razer Blade Pro стартует от $3999,99. Он поступит в продажу в апреле 2017 года.