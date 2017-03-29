Самый доступный iPad появился в России

Компания Apple начала в России продажи своего нового 9,7-дюймового iPad. На прошлой неделе он появился в США и ряде других стран, а теперь его можно купить и в России.


Производитель позиционирует новинку как свой самый доступный планшет в истории. При этом новый iPad получил Retina-дисплей 2048 х 1536 пикселей и процессор A9 с сопроцессором M9. Планшет также получил камеры на 8 Мп и 1,2 Мп, сканер отпечатков пальцев Touch ID с поддержкой Apple Pay и толщину 7,5 мм. Судя по всему, он приходит на смену планшету iPad Air 2, выпущенному в 2014 году, поскольку последний исчез с сайта Apple.


В России 9,7-дюймовый iPad оценен в 24 990 рублей за версию с 32 ГБ и Wi-Fi, 31 990 рублей за 128 ГБ с Wi-Fi, а также 34 990 рублей за версию с 32 ГБ и LTE, 41 990 рублей за 128 ГБ с LTE.

Источник
Apple
Теги
планшет Россия Apple iPad

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