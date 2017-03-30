iFixit: 9,7-дюймовым iPad выглядит как оригинальный iPad Air

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали на потеху публике новый 9,7-дюймовый iPad, который Apple позиционирует как самый доступный iPad в истории. Для начала они просветили его рентгеном и обнаружили, что он очень похож по компановке и сборке на оригинальный iPad Air. Впрочем, неоспоримое внешнее сходство также наблюдается.

Дальнейшие изыскания подтвердили это. Впрочем, модуль Wi-Fi оказался немного меньше, чем у предшественника. iPad 5 унаследовал у iPad Air и сложность в починке — он получил 2 из 10 возможных баллов по ремонтопригодности. Этому планшет обязан обилию клея, которым крепятся детали, включая фронтальную панель. То, что аккумулятор не припаян к плате отмечается как плюс, но клей затрудняет его снятие и делает рискованной эту процедуру.



