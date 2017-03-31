Xiaomi обновила ноутбук Mi Notebook Air

Компания Xiaomi обновила 12,5-дюймовую версию своего первого ноутбука, Mi Notebook Air. Напомним, модель дебютировала в прошлом году одновременно с более крупной 13,3-дюймовой версией.


Версии базировались на разных процессорах, тогда как старшая получила Intel Core i5, в основе младшей лежал Intel Core M3 шестого поколения. Теперь Xiaomi перевела 12,5-дюймовый Mi Notebook Air на процессор Intel Core M3 седьмого поколения, добавляющий 12% к производительности по сравнению с прошлым поколением. Кроме того, добавлена опция с накопителем на 256 ГБ, в дополнение к 128 ГБ SSD.

В остальном ноутбук остался прежним. Он заключен в металлический корпус и довольно тонок — 12,9 мм, а вес составляет 1,70 кг. Также можно отметить 4 ГБ оперативной памяти DDR4, время автономной работы 11,5 часа.

Источник
Xiaomi
Теги
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