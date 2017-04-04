Новый Huawei Matebook засветился в тесте Geekbench

Новое поколение гибридного ноутбука (ноутбук/планшет) Huawei Matebook засветилось в тесте Geekbench. Устройство под кодовым наименованием Pascal с модельным номером Huawei H95-Pascal-W19 оснащается процессором Intel Core i5-7200U, работающим на частоте 2,71 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти.

В Geekbench новый Matebook набрал 3651 балл в одноядерном тесте и 6738 баллов — в многоядерном.

Устройство выпустят на рынок в двух версиях — 13-дюймовой и 15-дюймовой. Утверждается, что в тесте принимал участие 15-дюймовый вариант.





Напомним, что прошлогодняя модель была меньше — всего 12 дюймов.