Новый Huawei Matebook засветился в тесте Geekbench

Новое поколение гибридного ноутбука (ноутбук/планшет) Huawei Matebook засветилось в тесте Geekbench. Устройство под кодовым наименованием Pascal с модельным номером Huawei H95-Pascal-W19 оснащается процессором Intel Core i5-7200U, работающим на частоте 2,71 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти.

В Geekbench новый Matebook набрал 3651 балл в одноядерном тесте и 6738 баллов — в многоядерном.

Устройство выпустят на рынок в двух версиях — 13-дюймовой и 15-дюймовой. Утверждается, что в тесте принимал участие 15-дюймовый вариант.


Напомним, что прошлогодняя модель была меньше — всего 12 дюймов.  

Источник
Gizmochina
Теги
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