Apple может возродить MagSafe с помощью адаптера

Наверно, не счесть ноутбуков Apple, спасенных от поломок благодаря магнитному разъему питания MagSafe. Но по каким-то своим причинам, Apple уничтожила эту удобную опцию в своих новых MacBook, перейдя на зарядку через USB Type-C, что расстроило многих поклонников компании. Судя по всему, MagSafe еще может вернуться в ноутбуки Apple, хоть и не совсем в прежнем виде.





Об этом свидетельствует недавний патент, оформленный компанией. Apple запатентовала переходник, позволяющий подключать к порту USB Type-C "разъем" MagSafe и пользоваться им как раньше.

Конечно, выглядеть все это будет не так красиво, как встроенное решение, да и дешевизной переходники Apple никогда не отличались. С другой стороны, лучше так, чем разбитый ноутбук из-за случайно задетого провода.