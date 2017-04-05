Российские продажи ноутбуков прекратили падение впервые за 4 года

Российский ритейлер «Связной» опубликовал свой анализ продаж ноутбуков в России в начале 2017 года. Всего в январе и феврале было продано почти 450 тысяч ноутбуков на сумму более 13,5 млрд рублей.





Объем продаж за первые 2 месяца 2017 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года в штучном и денежном выражении. Как отмечают аналитики, рынок не сократился впервые за 4 года. А в феврале продажи ноутбуков в России впервые за несколько лет показали положительную динамику. Покупатели приобрели на 8% больше устройств по сравнению с февралем прошлого года, а выручка от их реализации увеличилась на 5%.

Наиболее популярными у россиян остаются ноутбуки с диагональю дисплея более 15 дюймов – 85% всех продаж в январе-феврале. Самыми популярными брендами ноутбуков в начале 2017 года стали ASUS и Lenovo с 23% продаж на каждую. На третьем месте находится Acer с долей 19%.