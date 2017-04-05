Xiaomi представила недорогой планшет Mi Pad 3 с камерой на 13 Мп

Компания Xiaomi представила планшет Mi Pad 3. Он стал наследником модели Xiaomi Mi Pad 2, вышедшей в 2015 году, и довольно сильно похож на нее по дизайну. Внутренние же параметры изменились значительно, в том числе используется процессор MediaTek вместо Intel Atom x5-Z8500, вдвое больше оперативной памяти, выросла емкость аккумулятора, улучшилась камера.





Xiaomi Mi Pad 3 оснащается 7,9-дюймовым дисплеем с разрешением QXGA (2048 x 1536 пикселей),что дает плотность 326 ppi. Основная камера стала 13-мегапиксельной, а фронтальная осталась 5-мегапиксельной. Аппаратной основой стал шестиядерный процессор MediaTek MT8176 с тактовой частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.





Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает емкостью 6600 мАч, обеспечивая до 12 чаов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Размеры составляют 200,4 х 132,6 х 6,95 мм, а вес — 328 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.





Продажи Xiaomi Mi Pad 3 начнутся в Китае с завтрашнего дня по цене около 217 долларов США.



