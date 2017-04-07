Acer начинает продажи 21-дюймового ноутбука Predator 21 X с изогнутым дисплеем

Компания Acer начинает международные продажи своего монструозного геймерского ноутбука Predator 21 X. Для начала, он стал доступен на родном тайваньском рынке. Цена составила 299 тысяч новых тайваньских долларов, то есть около 9898 долларов США.





Напомним, эта огромная геймерская машина получила дисплей диагональю 21 дюйм, разрешением 2560 x 1080 пикселей, и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, обеспечивающую гладкий вывод видео-контента. По словам производителя, модель под названием Acer Predator 21 X стала первым в мире ноутбуком с изогнутым экраном.





В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core i7 седьмого поколения (Core i7-7820HK) и два графических адаптера GeForce GTX 1080 в режиме SLI, до 64 ГБ оперативной памяти и до четырех твердотельных накопителей емкостью 512 ГБ в конфигурации RAID 0 и жесткий диск емкостью 1 ТБ. Также можно отметить полноразмерную механическую клавиатуру с переключателями Cherry MX, подсветкой и возможностью заменить цифровой блок на игровые клавиши, систему охлаждения с пятью вентиляторами и 9 тепловыми трубками, 4.2-канальную звуковую систему с двумя среднечастотными динамиками, двумя высокочастотными динамиками и двумя сабвуферами, систему отслеживания взгляда Tobii для более простого прицеливания.

Габариты такого переносного игрового центра составляют 568 х 314,5 х 83,25 мм, а вес — все 8 кг. Справа над клавиатурой расположена съемная металлическая панель для апгрейда, открывающая доступ к модулям оперативной памяти и 2,5-дюймовому жесткому диску. Она может быть оформлена под заказ пользователя. Кроме того, у первых 300 ноутбуков на этой панели будет указан серийный номер ограниченного выпуска.