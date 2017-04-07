Acer начинает продажи 21-дюймового ноутбука Predator 21 X с изогнутым дисплеем

Компания Acer начинает международные продажи своего монструозного геймерского ноутбука Predator 21 X. Для начала, он стал доступен на родном тайваньском рынке. Цена составила 299 тысяч новых тайваньских долларов, то есть около 9898 долларов США.


Напомним, эта огромная геймерская машина получила дисплей диагональю 21 дюйм, разрешением 2560 x 1080 пикселей, и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, обеспечивающую гладкий вывод видео-контента. По словам производителя, модель под названием Acer Predator 21 X стала первым в мире ноутбуком с изогнутым экраном.


В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core i7 седьмого поколения (Core i7-7820HK) и два графических адаптера GeForce GTX 1080 в режиме SLI, до 64 ГБ оперативной памяти и до четырех твердотельных накопителей емкостью 512 ГБ в конфигурации RAID 0 и жесткий диск емкостью 1 ТБ. Также можно отметить полноразмерную механическую клавиатуру с переключателями Cherry MX, подсветкой и возможностью заменить цифровой блок на игровые клавиши, систему охлаждения с пятью вентиляторами и 9 тепловыми трубками, 4.2-канальную звуковую систему с двумя среднечастотными динамиками, двумя высокочастотными динамиками и двумя сабвуферами, систему отслеживания взгляда Tobii для более простого прицеливания.

Габариты такого переносного игрового центра составляют 568 х 314,5 х 83,25 мм, а вес — все 8 кг. Справа над клавиатурой расположена съемная металлическая панель для апгрейда, открывающая доступ к модулям оперативной памяти и 2,5-дюймовому жесткому диску. Она может быть оформлена под заказ пользователя. Кроме того, у первых 300 ноутбуков на этой панели будет указан серийный номер ограниченного выпуска.

Источник
Hexus.net
Теги
ноутбук ACER Acer Predator 21 X

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января

5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

27 января

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016

Acer выпустила ноутбуки Aspire F в России

10 марта 2016

Acer представила тонкий TravelMate X349 для работы

7 июля 2016

CES 2017: Acer назвала цену 21-дюймового ноутбука Predator 21 X с изогнутым дисплеем

4 января
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 и 9.7 начали обновляться до Android 7.0 Nougat
Lenovo разработала концептуальный гибридный планшет Blade
Nougat установлена на 4,9% Android-устройств

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 438
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41