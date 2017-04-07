Lenovo разработала концептуальный гибридный планшет Blade

Компания Lenovo работает над новым гибридным планшетом под названием Blade. Информация о нем появилась на официальном сайте престижной дизайнерской премии iF World Design Award.





Lenovo Blade позиционируется как концептуальная разработка ноутбука нового поколения. По сути, это довольно привычный гибридный планшет с отсоединяемой клавиатурой на базе Windows.





В качестве подставки используется чехол-обложка, она встроена в сам планшет и не отсоединяется. Обложка может складываться, обеспечивая разный угол наклона при установке планшета на стол. Она также оснащена магнитами для крепления к клавиатуре.

Lenovo Blade поддерживает технологию Miracast для беспроводной трансляции видео на большой экран, тогда как сам планшет может использоваться в качестве сенсорной клавиатуры.