Apple начала менять iPad четвертого поколения на iPad Air 2

Пользователи iPad четвертого поколения, в случае необходимости полной замены гаджета при поломке, теперь могут начать получать более новый и мощный iPad Air 2 в качестве замены. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5mac со ссылкой на внутреннюю записку Apple, попавшую в руки журналистов.

iPad Air 2
iPad Air 2

Apple сообщает работникам, что с начиная с 30 марта замена iPad 4 поколения может производиться на iPad Air 2. Также производитель просит работников информировать пользователей о выгодах такой замены — у iPad Air 2 появился золотистый цвет, а опции накопителя включают 32 ГБ и 128 ГБ вместо 16 ГБ и 64 ГБ у iPad 4.

iPad 4 дебютировал в ноябре 2012 года, а iPad Air 2 — в октябре 2014 года. Обе модели больше не продаются Apple. Тем не менее, устройства все еще поддерживаются производителем. Запасы iPad 4 начали подходить к концу и в случае недоступности, пользователям предложат iPad Air 2. Наличие iPad 4 зависит от региона, так что и замена на iPad Air 2 в разных странах начнется в разные сроки.

Источник
9to5mac
Теги
планшет Apple iPad iPad Air 2 iPad 4

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