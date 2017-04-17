Apple начала менять iPad четвертого поколения на iPad Air 2

Пользователи iPad четвертого поколения, в случае необходимости полной замены гаджета при поломке, теперь могут начать получать более новый и мощный iPad Air 2 в качестве замены. Об этом сообщил профильный ресурс 9to5mac со ссылкой на внутреннюю записку Apple, попавшую в руки журналистов.



iPad Air 2

Apple сообщает работникам, что с начиная с 30 марта замена iPad 4 поколения может производиться на iPad Air 2. Также производитель просит работников информировать пользователей о выгодах такой замены — у iPad Air 2 появился золотистый цвет, а опции накопителя включают 32 ГБ и 128 ГБ вместо 16 ГБ и 64 ГБ у iPad 4.

iPad 4 дебютировал в ноябре 2012 года, а iPad Air 2 — в октябре 2014 года. Обе модели больше не продаются Apple. Тем не менее, устройства все еще поддерживаются производителем. Запасы iPad 4 начали подходить к концу и в случае недоступности, пользователям предложат iPad Air 2. Наличие iPad 4 зависит от региона, так что и замена на iPad Air 2 в разных странах начнется в разные сроки.