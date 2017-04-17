Объявлена российская цена обновленного ноутбука-перевертыша HP Pavilion x360

Российское подразделение HP сообщило подробности выпуска в России обновленной серии ноутбуков-перевертышей Pavilion x360. Напомним, линейка 2017 года была представлена на прошлой неделе.



В нее вошли модели диагональю 11,6, 14 и 15,6 дюйма. Они немного тоньше и легче прошлогодних, в корпусе используется такой материал, как 3D-металл, имеется порт USB Type-C и поддержка стилуса для использования технологии Windows Ink.

Конфигурации включают процессоры Intel Pentium, Core i3, i5 и i7, графику интегрированную или дискретную AMD Radeon, Nvidia GeForce, накопитель до 512 SSD. 11-дюймовый ноутбук не предусматривает опций с дискретной графикой и разрешением Full HD, а также порта USB Type-C. У 14- и 15,6-дюймовых моделей все это есть. Время автономно работы может достигать 12 часов.

На данный момент в России планируется выход в июне 14-дюймового HP Pavilion x360 14 и 15-дюймового HP Pavilion x360 15, о 11-дюймовой модели производитель пока не сообщает. Рекомендованная стартовая цена составляет 36990 и 39990 рублей, соотвественно.

Источник
HP
Теги
Россия HP HP Pavilion x360

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