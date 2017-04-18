Huawei рассекретила два планшета MediaPad T3

Компания Huawei без особой шумихи рассекретила пару планшетов MediaPad T3. На сайте компании появились описания моделей MediaPad T3 8 и MediaPad T3 7.





Huawei MediaPad T3 8 оснащается 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей, камерами на 5 и 2 Мп. Он базируется на четырехъядерном процессоре Snapdragon 425 Qualcomm, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1. Помимо разного объема памяти, предусмотрено две вариации — с LTE и только с Wi-Fi.





Huawei MediaPad T3 7 получил 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1024 x 600 пикселей, камерами на 2 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8127, 1 или 2 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой EMUI 4.1. Версии с поддержкой LTE не предусмотрено.



