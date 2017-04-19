Перевертыш Lenovo Flex 11 Chromebook дает доступ к Android-приложениям

Компания Lenovo представила свой новый хромбук — Flex 11 Chromebook. Он выполнен в транформируемом форм-факторе, сочетая режимы ноутбука, планшета, консоли и презентации. 11,6-дюймовый дисплей может откидываться на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет.


Разрешение дисплея — 1366 x 768 пикселей. Lenovo Flex 11 Chromebook базируется на четырехъядерном ARM-процессоре с тактовой частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ на накопителе eMMC. Предусмотрены порты USB 3.0, USB Type-C, HDMI и слот для карт SD. Вес составляет 1,35 кг, размеры — 296 х 206 х 21,2 мм. Время автономной работы достигает 10 часов.


Хромбук имеет защищенные от пролива клавиатуру и тачпад, усиленные порты и устойчив к падениям с высоты до 75 см. Он, закономерно, работает под управлением Chrome OS. Как обещает производитель, "вскоре" с него будет доступен и магазин приложений для Android — Google Play. Продажи Lenovo Flex 11 Chromebook стартуют в апреле по цене от 279 долларов США.

Источник
Lenovo
Теги
ANDROID ноутбук LENOVO CHROME OS хромбук

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