Ноутбуки на базе ARM и Windows 10 появятся к концу года

Изначально компания Microsoft объявила о планах принести десктопные приложения Windows на мобильные процессоры ARM еще в прошлом году. По сообщению главы Qualcomm во время недавнего конференц-звонка с инвесторами, мобильные ПК на базе Snapdragon 835 под управлением Windows 10 запланированы к выпуску на четвертый квартал 2017 года.





Софтверный гигант планирует разрешить партнерам для начала выпустить ноутбуки с версией Windows 10, в которой будет реализована поддержка ARM-чипов за счет включенного в ОС эмулятора. Такие устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 смогут запускать традиционные десктопные приложения вроде Chrome или Photoshop.

Microsoft пока не рассказала, какие ее партнеры собираются выпускать ARM-ноутбуки. По данным издания The Verge, в их число войдет Lenovo, сейчас тестирующая такое устройство.