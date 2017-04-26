Гибридный Acer Aspire Switch 3 Pro на Apollo Lake готовится к выпуску

Компания Acer готовит к выпуску гибридный планшет Aspire Switch 3 Pro, который должен стать более дешевой версией прошлогоднего Switch Alpha 12. Планшет Acer Aspire Switch 3 Pro унаследовал основной дизайн, включая встроенную подставку и систему охлаждения LiquidLoop без вентиляторов.


При этом вместо процессоров Intel Core i3, Core i5 или Core i7 в нем используется более доступный Intel Pentium N4200 Apollo Lake. Прочие характеристики включают 64 ГБ на накопителе и операционную систему Windows 10 Pro, И портов предусмотрены USB Type-A, Type-C и слот для карточек microSD. На одной стороне обложки-клавиатуры имеется держатель для стилуса, что намекает на активный диджитайзер.

Дебют устройства может состояться на мероприятии в Нью-Йорке 27 апреля, то есть завтра.

Источник
TabletMonkeys
Теги
планшет WINDOWS ACER

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