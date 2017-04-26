Google огласила список хромбуков с поддежкой Android-приложений

Компания Google опубликовала список хромбуков, которые уже получили или должны получить поддержку Android-приложений с установленным магазином приложений Google Play Store.





Напомним, в июне прошлого года Google начала распространять для ноутбуков на базе Chrome OS специальное обновление, которое давало пользователям хромбуков доступ к Android-приложениям без танцев с бубном, а просто через Google Play.

Сейчас такое обновление уже должны получить Dell Chromebook 13, HP 13, Samsung Chromebook 3, ASUS C301SA, Acer Chromebook R11 (CB5-132T, C738T), AOpen Chromebox Mini, AOpen Chromebase Mini, Asus Chromebook Flip C100PA, Google Chromebook Pixel (2015) и Samsung Chromebook Plus. Они указаны в списке в разреле со стабильным релизом.

Для Acer Chromebook R13 (CB5-312T) и Asus Chromebook Flip C302 сейчас идет бета-тестирование. А список хромбуков, для которых такое обновление только планируется, можно изучить здесь, он довольно длинный.