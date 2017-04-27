Acer представила линейку ноутбуков Aspire для повседневных задач

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке представила сегодня новую линейку ноутбуков Aspire, предназначенную для повседневных задач. В нее вошли модели Aspire 1, Aspire 3, Aspire 5 и Aspire 5.







Самая простая модель Aspire 1 ориентирована на семейное использование и веб-серфинга. Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем, процессорами Intel Celeron или Pentium, хранилищем eMMC на 32 или 64 ГБ, оперативной памятью DDR3L на 4 ГБ. Предусмотрены порты HDMI, Ethernet, USB 3.0 и два USB 2.0. Время автономной работы достигает 9 часов. Толщина составляет 18 мм, а вес — 1,65 кг.





Aspire 3 похож на Aspire 1, но обладает более высокой производительностью, и подходит для работы с медиафайлами. Ноутбук предлагается с такими опциями дисплея: 14-дюймовый HD, 15,6-дюймовый HD и 15,6-дюймовый Full HD. Он оснащается процессорами Intel Core, Celeron либо Pentium и оперативной памятью объемом до 12 ГБ.

Ноутбук Aspire 5 преподносится как «рабочая лошадка», подходящая для создания медиаконтента и презентаций. Он получил 15,6-дюймовый дисплей HD или Full HD с матрицей IPS, процессоры Intel Core 7-го поколения, графику NVIDIA GeForce, оперативную память DDR4 с частотой 2400 МГц и объемом до 20 ГБ, винчестер объемом до 2 ТБ или SSD M.2 объемом до 256 ГБ. Для периферии есть USB 3.1 Type-C, USB 3.0 с функцией зарядки при отключенном питании, а также два порта USB 2.0.

Топовый в линейке ноутбук Aspire 7 позиционируется как инструмент для работы, подходящий дизайнеру. Он оснащается 15- либо 17-дюймовым экраном, процессорами Intel Core серии HQ и графикой вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1060, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, винчестером до 2 ТБ и SSD M.2 до 512 ГБ. У него есть все порты Aspire 5, плюс гигабитный Ethernet.

В США Acer Aspire появятся в продаже в июне по стартовой цене от $219 до $799. В России ноутбуки выйдут в третьем квартале 2017 года по цене от 18990, 19990, 29990 и 49990 рублей, соответственно.