Acer представила "доступный" игровой ноутбук Predator Helios 300

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке представила игровой ноутбук Predator Helios 300. Модель позиционируется как мощная и, относительно, доступная игровая машина.





Acer Predator Helios 300 оснащается 15,6- или 17,3-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD и матрицей IPS, процессорами Intel Core i7 или i5 7-го поколения серии HQ, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 с возможностью разгона или 1050 Ti, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью увеличения до 32 ГБ, SATA SSD и HDD емкостью 1 ТБ. На дне ноутбука предусмотрен отсек, что позволяет легкий апгрейд.

Имеются разъемы USB 3.1 Type-C и USB 3.0 с функцией зарядки при отключенном питания, два USB 2.0 и HDMI 2.0, а также гигабитный Ethernet. Система охлаждения, оснащенная двумя 3D-вентиляторами AeroBlade.

В США ноутбук Acer Predator Helios 300 появится в июле по цене от $1199. В России он выйдет в продажу в третьем квартале по ориентировочной цене от 75 990 рублей за 15-дюймовую версию и от 79 990 рублей за 17,3-дюймовую.