Acer представила тонкие ноутбуки Switch

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке представила сегодня серию ноутбуков Switch. Модели Swift 1 и Swift 3 расширяют серию ультратонких ноутбуков.





Они предлагаются в диагоналях 13,14 и 15 дюймов с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и цветными алюминиевыми корпусами, сканерами отпечатков пальцев для идентификации Windows Hello. Автономная работа может достигать 10 часов.





Толщина Switch 3 диагональю 14 или 15,6 дюйма составляет 17,95 мм, а вес — 1,8 кг. Он комплектуется процессорами Intel Core 7-го поколения, опционально графикой GeForce, до 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на твердотельном накопителе или 1 ТБ на гибридном винчестере. Специальный выпуск Swift 3 с крышкой из стекла Vibrant Corning Gorilla Glass можно украшать устойчивыми к царапинам изображениями.

Толщина 13,3-дюймового Switch 1 составляет 14,95 мм, а вес — 1,3 кг. Он базируется на процессорах Intel Pentium или Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 64, 128 или 256 ГБ.

Цена на Acer Switch 1 стартует от 449 евро, а на Acer Switch 3 — от 699 евро. Продажи в России стартуют в в третьем квартале по цене от 25990 и 41990 рублей, соответственно.