Acer представила мощный гибридный планшет Swift 5 и недорогой Swift 3

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке представила сегодня новую серию планшетов Switch с подключаемой клавиатурой. Гибридные планшеты Swift ранее выпускались как Switch Alpha.







Представлены две модели — 12-дюймовые Switch 3 и Switch 5 на базе Windows 10. Первый из них — довольно привычный планшет с настраиваемой подставкой, дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), поддержкой стилуса Acer Active Pen. Он базируется на процессоах Intel Pentium или Celeron, получил 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на твердотельном накопителе.

Более высококлассная модель Switch 5 выделяется автоматически убирающейся подставкой, которую можно настроить одной рукой. Также он получил сканер отпечатков пальцев и жидкостную систему охлаждения без вентиляторов Liquid Loop. Планшет имеет разрешение 2160 х 1440 пикселей, процессоры Intel Core i7 и i5 7-го поколения, до 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на твердотельном накопителе.

Цена на Acer Switch 3 стартует от 499 евро, а на Switch 5 — от 999 евро. Продажи в Европе стартуют в июле. Продажи в России стартуют в в третьем квартале по цене от 39990 и 59990 рублей, соответственно.