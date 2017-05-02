TravelMate Spin B1 стал первым ноутбуком Acer на базе Windows 10 S

Вслед за анонсом облегченной ОС Windows 10 S для нужд образования, компания Acer анонсировала свой первый ноутбук на основе новой операционной системы. Им стала модель TravelMate Spin B1, изначально показанная на январской выставке CES 2017.





Acer TravelMate Spin B1 представляет собой 11,6-дюймовый ноутбук-перевертыш с прочным сенсорным дисплеем, поддержкой стилуса и долгим времени автономной работы — до 13 часов от одной подзарядки.

В основе ноутбука лежат процессоры Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на накопителе. Продажи Acer TravelMate Spin B1 с предустановленной Windows 10 S стартуют в мае по цене от 300 долларов США.