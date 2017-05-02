Планшет Archos 70c Neon оценен дешевле 5 тысяч рублей

Компания Archos сообщила о начале продаж в России планшета 70c Neon. Это совсем недорогая модель. Рекомендованная розничная цена Archos 70c Neon составляет 4 799 рублей.





Archos 70c Neon оснащается 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024 x 600 пикселей, двумя 2-мегапиксельными камерами, четырехъядерным процессором Mediatek MT8127, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 32 ГБ. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth и GPS. Аккумулятор емкостью 2600 мАч обещает 3 часа автономной работы в режиме воспроизведения видео.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 192 х 117 х 11 мм, а вес — 260 граммов.