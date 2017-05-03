Ноутбук HP ProBook x360 Education Edition на базе Windows 10 S оценен дешевле $300

Компания HP представила свой первый ноутбук на основе операционной системы Windows 10 S. Им стала модель ProBook x360 Education Edition. Изначально представленный в конце 2016 года, прочный ноутбук-перевертыш для школьников и студентов с предустановленной Windows 10 S окажется еще дешевле, чем версия с полной Windows 10.





Новая конфигурация будет предлагаться за $299 против прежних $329. За эти деньги пользователь получает 11,6-дюймовый ноутбук с дисплеем, откидывающимся на 360 градусов с возможностью работы в нескольких режимах.

Ноутбук заключен в усиленный корпус, соотвествующий военному стандарту MIL-STD-810G. Он способен выдержать падения на пол с высоты стола и другое неаккуратное обращение со стороны школьников и студентов. Кроме того, клавиатура защищена от воздействия воды не боится пролитых на нее напитков.

Новая версия HP ProBook x360 с разрешением 1366x768 пикселей базируется на процессоре Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на твердотельном накопителе. Продажи начнутся летом 2017 года.