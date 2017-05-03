Huawei готовит ноутбук для конкуренции с MacBook

Компания Huawei может представить до конца мая полноценный ноутбук. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.


По словам одного источника, ознакомленного с продуктом, ноутбук относится к топовому сегменту и предназначен для простых потребителей, а не корпоративного использования. Он отмечает, что компания ориентируется на конкуренцию с MacBook от Apple по дизайну и возможностям.

Напомним, в апреле в сети появились сведения о трех готовящихся к выпуску моделях серии Huawei MateBook. Модели MateBook E и MateBook X представляют собой планшеты, а вот MateBook D под кодовым названием Watt больше похож на ноутбук-перевертыш вроде Lenovo Yoga или Flex. Он оснащается 12,5-дюймовым дисплеем, портом USB Type-C и парой полноразмерных USB.

Источник
Financial Times
Теги
ноутбук Huawei MacBook

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