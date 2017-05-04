Планшет ASUS ZenPad Z9 сертифицирован FCC

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) появилась документация на готовящийся к выпуску планшет ASUS серии ZenPad, который пока не был представлен официально.





Сертификацию FCC получила модель с маркировкой ZT582KL. Это может оказаться либо ZenPad Z9, либо обновленный ZenPad Z8. Отметим, в прошлом году ASUS и американский оператор Verizon выпустили планшет ZenPad Z8 с модельным номером ZT581KL.

Точные характеристики нового ASUS ZenPad пока неизвестны. По предварительной информации, он имеет улучшенные параметры среднего уровня по сравнению с предшественником, который получил 7,9-дюймовый дисплей, камеру на 8 Г, процессор Qualcomm Snapdragon 650, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4680 мАч.