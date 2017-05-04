Планшет ASUS ZenPad Z9 сертифицирован FCC

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) появилась документация на готовящийся к выпуску планшет ASUS серии ZenPad, который пока не был представлен официально.


Сертификацию FCC получила модель с маркировкой ZT582KL. Это может оказаться либо ZenPad Z9, либо обновленный ZenPad Z8. Отметим, в прошлом году ASUS и американский оператор Verizon выпустили планшет ZenPad Z8 с модельным номером ZT581KL.

Точные характеристики нового ASUS ZenPad пока неизвестны. По предварительной информации, он имеет улучшенные параметры среднего уровня по сравнению с предшественником, который получил 7,9-дюймовый дисплей, камеру на 8 Г, процессор Qualcomm Snapdragon 650, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4680 мАч.

Источник
FCC
Теги
планшет ASUS FCC ASUS ZenPad Z8

Комментарии

Материалы по теме

Asus PadFone X станет доступен для предзаказа в США 6 июня

29 мая 2014

ASUS ZenBook 3 — первый реальный конкурент MacBook. Первый взгляд на ноутбук и планшеты ASUS на Computex 2016

8 июня 2016

ASUS добавит гибридному планшету Transformer Book T100 поддержку LTE

25 июля 2014

Asus начала продажи Windows-планшета Transformer Book T200

14 октября 2014

Asus покажет на Computex международную версию PadFone X

28 мая 2014

Asus представила бюджетный планшет MeMO Pad 10 ME103K

26 октября 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Motorola работает над планшетом с "производительным" режимом
Toshiba выпускает килограммовый ноутбук Portege X30
ASUS ZenPad 8.0 начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 55
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 43