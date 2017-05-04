Motorola работает над планшетом с "производительным" режимом

Motorola, представляющая собой на данный момент подразделение Lenovo, спустя несколько лет решила снова попытать счастья на рынке планшетов и готовит к выпуску новую модель. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на собственный анонимный источник.





По словам источника, планшет Moto получит "премиальный" вид и дисплей диагональю 9-10 дюймов. Возможна также поддержка сотовой связи в некоторых вариациях. Прочие технические характеристики пока неизвестны.

Впрочем, планшет получит режим Productivity Mode, позволяющий быстро переключаться между приложениями, нажатием на пиктограмму приложения в навигационной панели. Подобная возможность имеется у гибридного устройства Yoga Book от Lenovo.