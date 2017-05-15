10,5-дюймовый iPad Pro и смарт-колонка с поддержкой Siri дебютируют на WWDC

На грядущей конференции разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) компании Apple может поделиться не только разработками в области программного обеспечения, но и представить 10,5-дюймовый iPad Pro и смарт-колонку с поддержкой Siri. Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок.





По мнению аналитика, дебют нового планшета на WWDC возможен с вероятностью 70%. В своих подсчетах он ориентируется на сроки наращивания производства до массового, что ожидается к концу текущего квартала. Также Минг-Чи Куо отмечает, что 10,5-дюймовый iPad Pro получит такой же форм-фактор, что и текущая 9,7-дюймовая модель, уместив больший дисплей в прежние размеры благодаря уменьшенным рамкам вокруг экрана.

Шансы на анонс смарт-колонки оцениваются как "превышающие 50%". Такая колонка Apple с тачскрином и поддержкой голосового помощника Siri должна стать конкурентом серии домашних помощников Amazon Echo.

В 2017 году WWDC пройдет с 5 июня по 9 июня в конференц-центре имени Макинери в Сан-Хосе. Это будет уже двадцать восьмая конференция разработчиков WWDC, которую проводит Apple.

Как ожидается, Apple раскроет на конференции подробности о будущих версиях своих основных операционных систем, iOS 11, OS X 10.13, а также обновлениях для watchOS и tvOS — tvOS 11 и watchOS 4. Кроме того, вероятен анонс обновленных iMac, а по мнению аналитиков инвестиционного банка JPMorgan, на WWDC даже может дебютировать iPhone 8.