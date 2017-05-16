Apple завязывает с iPad mini

Компания Apple прекратит продажи и производство своего компактного 7,9-дюймового планшета iPad mini. Так что не стоит ждать пятого поколения iPad mini. Об этом сообщил ресурс BGR со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Точные сроки, в течение которых текущее поколение iPad mini 4 продолжит продаваться, пока не известны.





Отказ от iPad mini обусловлен тем, что его формат стал не актуален, когда, с одной стороны размер самого крупного смартфона Apple вырос до 5,5-дюймовых iPhone 6 Plus и iPhone 7 Plus, а с другой — ожидается анонс 10,5-дюймового iPad Pro с увеличенным дисплеем при небольших габаритах благодаря минимальным рамкам вокруг дисплея.

Ранее ожидался анонс в марте 7,9-дюймового iPad Pro со смарт-коннектором, дисплеем True Tone, четырьмя микрофонами, 12-мегапиксельной основной камерой со вспышкой True Tone, а также улучшенным процессором. Однако пока этого так и не произошло.