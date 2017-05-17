Apple покажет новые MacBook на WWDC

Компания Apple намерена представить обновленную линейку ноутбуков на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Об этом рассказал ресурс Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.


Серия MacBook Pro, фактически, перезапущенная в октябре прошлого года, перейдет на процессоры Intel Kaby Lake, более быстрые и свежие, по сравнению с Skylake, используемыми в текущем поколении ноутбуков.

Apple также готовит версию 12-дюймового MacBook на новых процессорах Intel, вероятно, Kaby Lake. Прошлое обновление ноутбука состоялось в апреле 2016 года.

Кроме того, ожидается освеженная версия 13-дюймового MacBook Air с новыми процессорами, поскольку продажи этого самого доступного ноутбука Apple все еще остаются сильными.

Источник
Bloomberg
Теги
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