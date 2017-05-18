Amazon представила новые планшеты Fire с поддержкой Alexa

Компания Amazon представила обновленные версии планшетов Fire 7 и Fire HD 8. Обе модели получили слегка улучшенные аппаратные параметры и поддержку голосового помощника Alexa.

Планшет 7-дюймовый ультрабюджетный Amazon Fire 7 2017 года с разрешением 1024x600 пикселей стал тоньше, легче и дольше работает от одной подзарядки аккумулятора — до 8 часов. Он предлагается в предзаказе за $50, можно заказать набор из трех планшетов за $120. 8-дюймовый Amazon Fire HD 8 имеет разрешение 1280x800 пикселей и время автономной работы до 12 часов. Он предлагается за $80.

Продажи обоих планшетов стартуют 7 июля. Для каждого из них также предлагается детская версия Kids Edition за $100 и $130, соответственно, с защищенным чехлом и расширенной гарантией с обещанием заменить планшет "без вопросов", если дитятко его все-таки сломает.